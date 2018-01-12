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  4. 12 Ocak 2018 21:41

Mars yüzeyinde buzul tabakası bulundu

NASA Mars'ın yörüngesinde keşif ve araştırma amacıyla tasarladığı Mars Reconnaissance Orbiter'ı kullanarak, kızıl gezegen üzerinde buzul tabakaları keşfetti.

Mars yüzeyinde buzul tabakası bulundu
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun yürüttüğü araştırma kapsamında Mars'ın yüzeyinde buzul tabakaları keşfeden bilim insanları, buzulların Mars'a yerleşecek ilk insanlar için kritik bir su kaynağı olabileceğini söyledi.

Mirror gazetesine konuşan araştırma lideri Colin Dundas, "Bir süredir Mars yüzeyinde buz olduğunu biliyorduk fakat buzun gezegen üzerinde yaşanabilirlik sağlayıp sağlayamayacağı bilim toplumunda uzun bir süredir tartışma konusuydu" dedi.

Araştırmacılar, üç Mars yılı öncesinde alınan görüntüleri analiz ederek, buz tabakalarının erozyon tarafından oluştuğunu ve buzulların kutuplara bakan dik yamaçlardaki sekiz ayrı yerde bulunabileceğini söyledi. Sekiz bölgenin de az miktarda krater oluşturması sebebiyle buzulların yeni oluşmuş olabileceğini söyleyen Dundas, "Bu görüntülerle Mars'taki buz tabakalarının oldukça sığ derinliklerde başladığını gözlemleyebiliyoruz. Bu durum, jeolojik olarak yakın geçmişte Mars'ta kar örtüsü bulunduğu teorisini destekliyor" dedi.

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 Araştırmacılar, buzul tabakaların Mars'taki gelecek görevler için yararlı bir su kaynağı olabileceğini düşünüyor.

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