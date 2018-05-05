Rus kozmonot uzaydan ayın batışını görüntüledi

Rus kozmonot Oleg Artemev, Uluslararası Uzay İstasyonundan gerçekleştirdiği video çekiminde Ayın batımını ilk kez bu kadar net gözler önüne serdi.



Dünyanın ufuk çizgisindeki mavilik içinde yavaş yavaş kaybolan Ayın görüntülerini sosyal paylaşım sitesinden yayınlayan Rus Kozmonot, daha önceki bir paylaşımında da Kıbrısın görüntülerine yer vermişti.

Oleg Artemev, Kıbrısın görüntüsünü; "Tanrıça Afroditin doğum yeri, Uluslararası Uzay İstasyonunun yüksekliğinden. Önce Olympusun yüksekliğinden yazmak istedim. Kıbrıs, tabi ki küçük bir ülke ancak Akdenizin üçüncü büyük adası. Şimdi orada takipçilerim olabilir. O zaman gökyüzüne daha sık bakın ve bize selam verin" notu ile paylaştı.