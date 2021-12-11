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Bu NFT tam 10 milyon dolara satıldı

Bu NFT tam 10 milyon dolara satıldı

Kripto para piyasalarında son dönemin popüler oyuncusu NFT'lerde bir rekor daha kırıldı. CryptoPunk #4156 isimli tasarım 2.500 etherium'a yani yaklaşık 10.26 milyon dolara satıldı.

Dijital koleksiyon ürünleri ve sanat eserleri piyasası hareketlenmeye devam ediyor… Dünya üzerinde sadece 24 adet olan CryptoPunklardan biri dün rekor fiyata satıldı.

CryptoPunk #4156 isimli dijital tasarım 2500 etherium’a yani yaklaşık 10.26 milyon dolara satıldı. Bu satın alma NFT satışı tarihindeki en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti. Çok nadir olduğu için fiyatın bu kadar yüksek olduğu açıklandı.

NFT pazaryerinin en rağbet gören ürünlerinden olan CryptoPunk serisindeki tasarımlar genelde 350.000-500.000 dolara alıcı buluyordu. Bir maymun tasarımı olan serideki başlık, bere, kask gibi eklentiler ya da zombi, uzaylı, insan ve maymun gibi türlere göre fiyatlarda değişiklik gösteriliyor.

Son dönemde çok popüler olan CryptoPunk serisi Jay-Z, Snoop Dogg ve Serena Williams gibi isimler tarafından da toplanıyor. 2021 yılında NFT satışları tavan yapmış ve toplam 12 milyar dolarlık bir satış hacmine ulaşılmıştı. Sadece geçen hafta 292 milyon dolarlık NFT satışı gerçekleşti.

Etiketler CryptoPunk NFT’si CryptoPunk nft kripto coin token
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