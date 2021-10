Clubhouse'dan sürpriz özellik

2021 yılının en popüler uygulamalarından biri haline gelen Clubhouse, yeni özelliğini tanıttı. Kaynak: Clubhouse, beklenen özelliğini duyurdu

Clubhouse, moderatörlerin link ekleyebildiği sabitlenmiş bağlantılar özelliğini yakında aktif edeceğini duyurdu.

Davetiye sisteminin kaldırarak herkese üye olma imkanı sunan Clubhouse, bir süredir eski popüleritesini kazanmak için yeni özellikler ile karşımıza çıkıyor. The Verge tarafından gerçekleştirilen On The Verge etkinliğinde yer alan Clubhouse, yeniden popüler olmak için çalışmalara devam ediyor.

Shiftdelete'de yer alan habere göre, Clubhouse CEO’su Paul Davison ve küresel pazarlama başkanı Maya Watson, yeni özellik hakkında bilgi verdi. Sohbet odasındaki moderatörlerin web sitesi linki paylaşabileceğini açıklayan Davison, artık Patreon sayfası, bir haber makalesi veya bir podcast gibi dış bağlantılar eklenebileceğini belirtti. Belirli bağlantılara izin verilmeyeceğini belirten Davison, OnlyFans gibi yetişkinlere hitap eden web sitelerinin paylaşılamayacağının altını çizdi.

Yeni özellik, hem iOS hem de Android kullanıcıları için aynı anda yayınlanacak. Sabitlenmiş bağlantıların 27 Ekim’de kullanıma sunulacağı belirtildi.

Davison, ekibin biletli odalar ve abonelikler gibi uygulamanın kendisinden para kazanma yolları ile ilgili çalışma yürüttüğünü açıkladı. Şirket, önümüzdeki aylarda kullanıcılara sunulacağı belirtilen para kazanma özelliklerinden herhangi bir kesinti yapmayacak.

Ağustos ayında uzamsal ses desteğini sunan Clubhouse, geçtiğimiz günlerde müzisyenler için de bir özellik duyurdu. Geliştirilen Müzik Modu sayesinde müzisyenlerin sohbet odalarındaki dinleyicilere çevrimiçi konser verebileceğini açıklayan şirket, yayında harici USB mikrofon ya da diğer profesyonel ses ekipmanları kullanılabileceğini de vurguladı.

Kullanıcılar, Clips adı verilen yeni özellik ile makas ikonuna tıklayarak 30 saniyelik ses kaydı alabilecek. Şirket, 30 saniyelik ses kayıtlarının Instagram, Twitter, Facebook, iMessage ve WhatsApp’ta paylaşılabileceğinin altını çizdi. Tanıtılan bir diğer özellik ise sohbet odası arşivi. Clubhouse, geçmiş canlı odaların arşivlerini paylaşmaları için yeni bir özelliği de kullanıma sundu. Moderatörler, arşiv özelliğini kapatma yetkisine sahip olacak.

Kullanıcı etkileşimini artırmak isteyen Clubhouse, geçtiğimiz haftalarda kullanıcıları sohbet odasına davet sistemi olan Waves özelliğini tanıttı.

Shiftdelete