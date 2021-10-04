Dijital kaos: 1.5 milyon Facebook kullanıcısının verileri satışa çıkarıldı

Dünya genelinde Facebook, İnstagram ve Whatsapp'a erişim sağlanamazken; 1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri bir hacker forumunda satışa sunulduğu iddia edildi.

Dünya genelinde Facebook, İnstagram ve Whatsapp'a erişim sağlanamazken; dış basında yer alan bilgilere göre Facebook kullanıcılarının verileri satışa çıktı.

Sputnik haber ajansının haberine göre, 1.5 milyardan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgileri bir hacker forumunda satışa sunuldu.

New York Times ise Facebook çalışanlarının, şirket içi sistem ve iletişimin de çökmesi sebebiyle yavaş yavaş ofisten ayrılmaya başladığını yazdı.

Haberler sonrası şirkete ait hisselerin yüzde 5 değer kaybettiği de ifade edildi.