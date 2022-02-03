Dünyanın en hızlı bilgisayarının Covid-19 simülasyonu korkuttu

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku'nun yaptığı Covid-19 simülasyonu, 15 dakikalık ve 50 santimetre mesafeden yapılan konuşmalar sırasında Omicron mutasyonundan enfekte olma riskinin, maske takan kişilerde yaklaşık yüzde 75 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Covid-19 salgınında Omicron mutasyonu endişesi dünya gündemini meşgul ederken, dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fugaku, virüsün bulaşma oranına dair bir simülasyon gerçekleştirdi. Japonya'daki RIKEN Ulusal Araştırma Enstitüsü'nden bir ekip tarafından yapılan çalışma kapsamında Omicron mutasyonunun geçmiş küme enfeksiyonlarını mercek altına alan Fugaku, virüsün damlacık yoluyla yayılışına dair bir simülasyon ortaya koydu. Çalışmada, 50 santimetre mesafeden maskesiz olarak 15 dakika süreyle konuşulduğunda virüsün yüzde 100 enfekte ettiği sonucuna varan Fugaku, maske takıldığında ise aynı riski yüzde 14 olarak belirlendi. Maskesiz olarak 1 metre mesafeden yapılan konuşmalarda virüsün bulaşma riski yüzde 60 olarak tespit edilirken, maske takıldığında ise aynı mesafeden enfeksiyon kapma riski yüzde 0 olarak kayda geçti.

Sosyal mesafe uyarısı

Araştırmacılar, sosyal mesafeyi korumanın enfeksiyon riskini düşük tutmaya yardımcı olduğunu hatırlatırken, maske ve mesafe kuralları ile okul ve kamusal alanlar gibi kalabalık yerlerde vaka artışının önlenebileceğine dikkat çekti. Kapalı ortamlarda yapılan konuşmaların kısa tutulması ve havalandırma gibi önlemlerin de damlacık yoluyla yayılma riskini azaltabileceği belirtildi.