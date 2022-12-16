Dünyanın ''sır kutusu'' ortaya çıktı! İçinde öyle bilgiler var ki...

Bir grup bilim insan yaşamı tamamen sona erdirecek bir felaket sonrası dünyanın başına ne geldiğini anlatmak için Avustralya'nın Tazmanya eyaletinde konumlandırılacak bir "karakutu" tasarladı.

Dünyanın sonunun geldiği gün geleceğe Dünya'ya ne olduğunu anlatacak bir girişim başlatan bir grup bilim insanı yaşamı tamamen sona erdirecek bir felaket sonrası dünyanın başına ne geldiğini anlatmak için bir karakutu tasarladı.

Milliyet gazetesinden Betül Yasemin Keskin'in haberine göre dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının son zamanlarda tartıştığı bir konu var: İklim değişikliği. Öyle ki iklim değişikliği artık yalnızca konuşulmuyor, buzullardaki erimeler başta olmak üzere yaşanan ciddi kuraklık da iklim değişikliğinin en çok hissedilen etkilerinden. İşte yaşanan bu değişimlerin dünyanın sonunu getireceğine inanan bilim insanlarının amacı da olası bir felaket sonrası gelecek nesillere bilgi bırakmak.

Geçtiğimiz yılın ortalarında Tazmanya Üniversitesi'nden bilim insanları, pazarlama ajansı Celemnger BBDO ve yaratıcı ajans Glue Society ile ortak bir proje geliştirildi. Projeye 'Earths's Black Box' (Dünyanın Karakutusu) adını verdiler. Bu projenin yaratıcıları olası bir son buluşun ardından insanlığın hayatta kalıp kalmayacağı konusunda kararsız olsa da gezegende yeniden başlayacak bir yaşam ihtimalini göz önünde bulundurarak geleceğe bir nevi 'hafıza' bırakıyor. Uzun yıllar üzerinde çalışılan karakutu dünyayı yok etme olasılığı yüksek bir nükleer savaştan bile etkilenmeyecek şekilde tasarlanıyor. Dikdörtgen olarak tasarlanacak yekpare bir taşı andıran bu yapının başka bir amacı da dünyanın gidişatını analiz etmek için veri toplamak.

Earth's Black Box, insanlığın ve gezegenin sonuna neden olan sorunları tarafsız bir şekilde açıklamayı hedefliyor. Ancak bu projeyi faydalı bulanlar kadar bulmayanlar da var. Bazı bilim insanları gezegenin sonunu getirecek sorunlara çözüm üretmeye çalışmak yerine, kaynakların başka projeler için harcanmasını yersiz buldular. Projenin yaratıcılarına göre ise karakutu pek çok açıdan insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Glue Society'nin kurucu ortağı Jonathan Kneebone Amerikan TV kanalı ABC'ye verdiği röportajda, "Bu kutu hepimizden uzun yaşamak için inşa edildi. Elektrik şebekeleri tamamen çöktüğünde bile bu kutu çalışmaya devam edecek" dedi. Pazarlama ajansı Clemenger BBDO'nun kreatif direktörü Jim Curtis ise yine aynı röportajda şu cümleleri kullandı: "Dünya iklim değişikliğinin bir sonucu olarak çökerse, bu yok edilemez kayıt cihazı bundan ders çıkaran herkes için orada olacak."

Stanford Üniversitesi'nden iklim bilimci Noah Diffenbaugh da iklim değişikliğinin etkilerinin son derece vahim olduğu söyleyerek,"İklim değişikliği sorunu insanlar ve ekosistem için çok ciddi bir gerçek. Küresel ısınmanın insan türünün hayatta kalmasını tehdit ettiğine dair çok kanıt var" vurgusu yaptı.

Tasarımında çelik ve granit kullanılacak bu yapının dikilmesi için Malta, Norveç ve Katar'ın da aday olduğu belirtiliyor. Ancak hem jeopolitik hem de jeolojik açıdan Avustralya’nın Tazmanya eyaletinin en uygun yer olarak belirlendiği aktarılıyor. Yani yaşanan felaketler sırasında karakutuyu en iyi saklayabilecek bölgenin bir nevi burası olduğu düşünülüyor.

KARAKUTUNUN İÇİNDEKİLER NASIL OKUNACAK?

'Dünyanın Karakutusu' projesi akıllara olası bir sonun ardından gelecek nesillerin kutunun içindeki bilgilere nasıl ulaşacakları sorusunu da getirdi. Konuyla ilgili kutunun mimarları proje üzerinde çalıştıklarını belirterek bu konuya şöyle açıklık getirdi: "Karakutunun içindeki bilgileri ikili bir şekilde kodlayıp talimatları da kutunun üzerine kazıyacağız." 2022'de bitmesi öngörülen projeye dair daha fazla bilgi sahibi olmak için bir müddet daha beklemede kalacağız gibi görünüyor.

Depolanan veriler; kara ve deniz sıcaklıklarını, okyanus asitlenmesini, atmosferik CO2’yi, türlerin yok olmasını, arazi kullanım değişikliklerini ve ayrıca insan nüfusu, askeri harcamalar ve enerji tüketimini içerecek. Ayrıca gazete manşetleri, sosyal medya gönderileri ve COP iklim değişikliği toplantıları gibi önemli olaylardan haberler gibi bağlamsal veriler de toplanacak.

Milliyet