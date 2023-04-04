Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştirdi, kripto piyasası çıldırdı

Twitter'ı satın aldığından bu yana aldığı her karar tartışma yaratan Elon Musk bu sefer de Twitter'ın logosunu Doge Coin logosuyla değiştirince hem Twitter hem de kripto para piyasaları karıştı.

Elon Musk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın logosunu Dogecoin logosuyla değiştirdi. Dünyanın en popüler sosyal medya uygulaması olan Twitter'da yıllardır kullanıcılar kuş simgesinin yerine köpek simgesi geldi. Yapılan değişikliğin ardından Doge coinin fiyatı yüzde 10’un üzerinde yükseliş yaşadı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu Twitter’da logo, Dogecoin logosuyla değiştirildi. Yeni logoda yer alan köpek Dogecoin simgesidir.

DOGECOİN NEDİR?

Dogecoin anlık, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi kurmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilmiş bir kripto paradır. Dogecoin, logosunda ve isminde popüler bir internet meme’i olan ve Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpeği taşır.

Litecoin tabanlı bir elektronik para birimidir. 28 Ocak 2021'de 5,4 milyar ABD Doları tutarında bir piyasa değerine ulaştı. 7 Mayıs 2021 itibarıyla piyasa değeri 98 milyar ABD dolarını geçmiştir. 2 Şubat 2021 itibarıyla, r/dogecoin subreddit’inin toplam takipçi sayısı 781.000’e ulaşmıştır. Dogecoin Türkçeye "Aya!" veya "Aya doğru!" olarak çevrilebilen "To the moon!" sloganıyla anılmaktadır. Şaka amaçlı çıkan coin 0.69 USD seviyesine kadar çıkarak kamuoyunu şaşırtmıştır.