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Elon Musk X'ten bir şeyi daha sildi

Elon Musk X'ten bir şeyi daha sildi
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Twitter'ı satın aldıktan sonra attığı her adım, aldığı her karar ile tartışılan Elon Musk, adını X olarak değiştirdiği sosyal medya platformuna bir değişiklik daha getirerek platformdaki haber bağlantılarını kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre Elon Musk bu değişikliği ‘estetik kaygılarla’ yaptı. Gönderilerin daha iyi görünmesini amaçladığını söyledi. 

X’teki haber bağlantıları görsel, sitenin adresi ve kısaltılmış başlıkla birlikte ‘kart’ olarak kullanıcıların zaman akışında görülüyordu. Musk bunu değiştirdi.

Yeni formatta bağlantılarda sadece görsel yer alıyor. Görselin sol alt köşesindeyse bağlantı bilgisi var. Kullanıcılar ilgili sayfayı ziyaret etmek isterlerse resme tıklamak zorundalar.

 

Etiketler elon musk twitter güncelleme x hesabı x sosyal medya karar haber bağlantısı
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