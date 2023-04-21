Elon Musk’ın roketi kameralar önünde infilak etti

Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in geliştirdiği, dünyanın en güçlü uzay roketi “Starship” dünkü test uçuşunda fırlatıldıktan sonra havada patladı.

Teksas’taki SpaceX uzay üssü Starbase’den fırlatılan roket, kilometrelerce yükseğe çıktı. Starship kapsülünün uçuştan üç dakika sonra roket güçlendiricisinden ayrılması planlanmıştı ancak ayrılma gerçekleşmedi ve roket patladı.