Elon Musk'tan 1 milyar dolarlık belaltı teklif

Aynı zamanda Tesla ve SpaceX sahibi Musk, Twitter paylaşımında, Wikipedia kurucusu Jimmy Wales’in platformun satılık olmadığına dair notunu alıntılayarak “İsimlerini ‘Dickipedia’ olarak değiştirirlerse onlara 1 milyar dolar vereceğim” diye yazdı.

Musk, daha sonra kendi Wiki sayfasına inek ve dışkı emojilerinin eklenmesini isteyerek “Doğru olması açısından” diye yazdı.

Milyarder işadamı, tweet altına Wikipedia’ya seslenerek “Yapın şunu! Parayı topladıktan sonra eski haline döndürebilirsiniz” diye yazan gazeteci Ed Krassenstein’e de şu cevabı verdi: “En az bir yıl. Aptal değilim herhalde hahaha.”

Kendi sordu, platformu cevapladı

Musk ‘isim teklifi’ni, Wikipedia vakfı Wikimedia’yı ‘çok para istemek’le eleştirdikten sonra verdi: “Wikipedia’yı işletmek için kesinlikle buna gerek yok. Metnin tamamının bir kopyasını telefonunuza tam anlamıyla sığdırabilirsiniz! Peki para ne için? Sorgulayan beyinler bilmek ister…”

Musk’ın açıklama için çok uzun süre beklemesi gerekmedi zira kullanıcılar tarafından hazırlanan Twitter Topluluk Notları’nda, Wikipedia’nın ‘ayda 25 milyarın üzerinde sayfa görüntülemesi ve ayda 44 milyonun üzerinde sayfa düzenlemesi işlediğini ve bu durumun ciddi işletme maliyetleri gerektirdiği’ belirtildi.

Notlar aynı zamanda, Wikimedia Vakfı’nın raporlarını kamuoyuna açık şekilde yayınlanan bağımsız mali denetçilerle de çalıştığını belirtti.

Musk, bunları Wikipedia’nın ‘satılık olmadığına’ dair kurucudan gelen notu paylaşarak yazdı. Ancak platformun satışı için istenen fiyat veya Musk’ın satın alıp almama niyeti belli değil.

I will give them a billion dollars if they change their name to Dickipedia https://t.co/wxoHQdRICy