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Elon Musk’tan OpenAI’a yeni dava

Elon Musk’tan OpenAI’a yeni dava
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Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI şirketinin kurucuları Sam Altman ve Greg Brockman’a ‘insanlığa fayda sağlama misyonuna ihanet ettikleri’ gerekçesiyle yeniden dava açtı.

Musk, 2018’de OpenAI’ın kuruluş misyonuna aykırı hareket ettiğini öne sürerek yönetim kurulundan ayrılmış, daha sonra şirketin ‘yeniden insanlığa fayda sağlaması’ talebiyle dava açmıştı. Ancak haziranda davayı geri çekmişti.

Şirkete yeniden dava açan Musk, dava dilekçesinde Altman ve ‘suç ortakları’ tarafından ihanete uğradığını belirtirken şirketi ‘kâr peşinde koşmakla’ suçladı.

Musk, söz konusu davada adı geçen Altman ve diğer kişilerin kendisini aldattığını ileri sürerek, ‘yapay zekanın oluşturduğu tehlikelerle ilgili insani endişeleri’nin suiistimal edildiğini söyledi.

İş insanı aynı zamanda yeni açtığı davanın ‘açgözlülüğe karşı fedakarlığın hikayesi’ olduğunu savundu.

Associated Press’e (AP) konuşan OpenAI sözcüsü, Musk’ın daha önceki davada ortaya çıkan yazışmalarını hatırlatarak “Elon’un daha önce geri çekilen ilk dava başvurusu hakkında söylediğimiz gibi, önceki e-postaları her şeyi anlatıyor” dedi.

Musk, haziranda geri çektiği dava dilekçesinde, OpenAI’ın dünyanın en büyük teknoloji şirketi Microsoft’un yan kuruluşu haline geldiğini ve şirketin yapay zekayı insanlığın yararından ziyade Microsoft’un kârını en üst düzeye çıkarmak için geliştirdiğini savunmuştu.

OpenAI ise Musk’ın iddialarını reddetmiş, onun geçmişte şirket üzerinde tam kontrol sahibi olmaya çalıştığını ve şirketi Tesla’yla birleştirme girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.

 

Etiketler Elon Musk openAI dava mahkeme yapay zeka
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