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Elon Musk'tan Twitter kullanıcılarını üzecek güncelleme

Elon Musk'tan Twitter kullanıcılarını üzecek güncelleme
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Twitter, Blue aboneliği bulunmayan kullanıcıların günlük mesaj sayısını sınırlandıracak.

Twitter'da en son Blue aboneliği olmayanların mesaj okuma sayısına sınırlama getirilmişti. Bu kez günlük mesaj sayısı sınırlandırılmaya başlandı. witter Blue'ya geçen kullanıcılar, 'mavi tik' ile birlikte; yorumlarda daha üst sıralarda görünme, iki kat daha az reklam görme, uzun tweet'ler atma, tweet düzenleme gibi özelliklere de erişebiliyor.

Platform, kullanıcıların günlük mesaj gönderme sınırına dair hazırlık yaptıklarını gündeme getirerek, "Direkt Mesajlarda spam'i azaltma çabalarımız kapsamında yakında bazı değişiklikler yapacağız" demişti. 

Etiketler twitter güncelleme elon
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