  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Elon Musk'tan X için tartışma yaratacak yeni karar

Elon Musk'tan X için tartışma yaratacak yeni karar

Elon Musk'tan X için tartışma yaratacak yeni karar
Güncelleme:

Twitter'ı satın aldıktan sonra adını X olarak değiştiren ve attığı her adım tepki çeken Elon Musk, X'teki paylaşım görünürlükleriyle ilgili tartışma yaratacak yeni kararını açıkladı.

Tesla, OpenAI, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu "X" üzerinde önemli bir değişikliği gündeme getirdi. Musk, platformdaki paylaşımların beğeni ve yeniden paylaşım sayılarını kullanıcıların göremeyeceği şekilde kaldırmayı düşündüğünü belirtti.

Bu değişiklikle birlikte, bir gönderinin aldığı beğeni ve yeniden paylaşım sayıları artık yalnızca gönderinin sahibi tarafından görülebilecek. Bu karar, Musk'ın şirketi 2022 yılında satın almasından bu yana yaptığı yenilikler arasında yer alıyor ve sosyal medya platformunda büyük bir değişiklik anlamına geliyor. Ancak Musk, kullanıcıların beğenileri veya yeniden paylaşımları tamamen engelleyeceği yönündeki endişeleri yatıştırarak, bu özelliklerin platformda aktif kalacağını ancak görünürlüğünün değişeceğini ifade etti.

Chip Dergisi'nin haberine göre, Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) platformuna yeni bir işlevsellik kazandırma yolunda önemli bir adım daha attığını duyurdu. Platformun para transferi için gerekli lisansı almasının sadece birkaç ay uzakta olduğunu belirtti. Bu gelişme gerçekleşirse, Musk - tarihin en büyük kripto para spekülatörlerinden biri olarak tanınır - platformu potansiyel bir kripto para alışveriş merkezine dönüştürme planlarına önemli bir ivme kazandıracak.

Musk'ın bu hamlesi ve kripto para piyasalarına olan etkisi, özellikle Musk'ın favori kripto parası Doge Coin üzerinde belirgin bir etki yarattı. Son birkaç gün içinde Doge Coin, dalgalı bir piyasa eğilimi göstererek %25'e varan bir değer artışı yaşadı. Bu, Musk'ın sosyal medya ve kripto para piyasaları üzerindeki etkisinin bir kez daha altını çiziyor ve yatırımcılar arasında Doge Coin'e yönelik ilginin artmasına neden oluyor.

Etiketler twitter Elon Musk paylaşım kural karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Diyanet bu dövmeye ''caizdir'' dedi Diyanet bu dövmeye ''caizdir'' dedi Yıl 2024, yer Türkiye... Hayatlarında ilk kez sinema ile buluştular Yıl 2024, yer Türkiye... Hayatlarında ilk kez sinema ile buluştular Kan donduran itiraf: Çoğu kadın ve çocuk 30 bin sivil katledildi Kan donduran itiraf: Çoğu kadın ve çocuk 30 bin sivil katledildi İmamoğlu, Erdoğan'la ilk tanıştığı an: ''Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek'' İmamoğlu, Erdoğan'la ilk tanıştığı an: ''Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek'' Tek SMS'le 6 milyon TL'lik vurgun! Bu SMS size de gelebilir! Tek SMS'le 6 milyon TL'lik vurgun! Bu SMS size de gelebilir! İmamoğlu: ''7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?'' İmamoğlu: ''7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?'' Fransa'nın spor otomobil devi Alpine Türkiye'de Fransa'nın spor otomobil devi Alpine Türkiye'de KDV uyanıkları şimdi yandı! Bakan Şimşek yeni sistemi duyurdu KDV uyanıkları şimdi yandı! Bakan Şimşek yeni sistemi duyurdu 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nin kurucusundan şok savunma 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nin kurucusundan şok savunma ORC Araştırma 4 ilin son seçim anketlerini açıkladı ORC Araştırma 4 ilin son seçim anketlerini açıkladı