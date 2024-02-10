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Elon Musk'tan X'te sürpriz özellik: ''Alo Elon'' servisi hizmette

Elon Musk'tan X'te sürpriz özellik: ''Alo Elon'' servisi hizmette
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X'in premium üyeleri Elon Musk'ı arayabilecek. Elon Musk telefon numarasını kullanmayı bırakacağını iddia etti.

X'in premium üyeleri Elon Musk'ı arayabilecek. Elon Musk telefon numarasını kullanmayı bırakacağını iddia etti. Bu hamle, eskiden Twitter diye bilinen X'teki yeni özellikleri tanıtma girişimi gibi görünüyor. Ancak bu aynı zamanda sadece X'in premium versiyonu için ödeme yapanların platformun sahibini arayabileceği anlamına da geliyor.

Musk, perşembe gecesi Pasifik yerel saatiyle geç saatlerde attığı tweet'te "Birkaç ay içinde telefon numaramı kullanmayı bırakacağım ve X'i yalnızca mesajlaşma ve sesli/görüntülü aramalar için kullanacağım" dedi.

X geçen yıl sesli ve görüntülü aramaları resmi olarak kullanıma sunmaya başlamıştı. X'in internet sitesine göre, tüm hesaplar aranabilse de yalnızca ücretli plana abone olanlar arama yapabiliyor.

WhatsApp ya da Apple'ın FaceTime'ı gibi diğer benzer hizmetlerin aksine X üzerinden yapılan aramaların şifreli olmadığı görülüyor.

Şirket, "gizliliğinizi korumaya yardımcı olduğunu" söylediği "gelişmiş arama gizliliği" adlı bir ayar sunuyor. Ancak bu sadece arayanların IP adreslerinin birbirlerinden gizlendiği anlamına geliyor ve uygulamanın ayarlarından aktif olarak etkinleştirilmesi gerekiyor.

X'teki görüntülü ve sesli aramanın ne kadar popüler olduğu hâlâ belirsiz. Geçen yıl piyasaya sürüldükten sonra Musk defalarca tanıtım girişiminde bulundu ancak X'in bazı yardım sayfalarında bile hâlâ bahsedilmiyor.

Musk, bu özelliği uygulamaya eklemenin X'i "her şey uygulaması"na dönüştürme planının bir parçası olduğunu öne sürdü. Bu, siteye eklemeyi planladığı ve finansal hizmetleri de içereceği söylenen bir dizi başka özelliğin parçası.

Etiketler elon musk twitter telefon telefonla arama
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