Facebook'tan flaş ''Türkiye temsilciliği'' kararı

Siber Haklar Uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Facebook’un, yeni ‘Sosyal Medya Yasası’ kapsamında Türkiye’de temsilci bulundurmama kararı aldığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Akdeniz, ifadeleri kullandı:

“Facebook, yeni Sosyal Medya Yasası kapsamında Türkiye'de temsilci atamama kararı aldı. Tıpış tıpış gelecekler diyenlere duyurulur.

Twitter ve Google'ın ne yapacağı merak edilirken Facebook'un aldığı kararın diğer sosyal medya devlerinin kararlarını da etkileyeceğini düşünüyorum.

Hükümetin ne tepki vereceği merak konusu olmakla birlikte, masaya sadece sopa koyarak, paydaşların görüşlerini almadan, temel hak ve özgürlükler açısından çok sorunlu bir kanunu 10 gün gibi kısa bir sürede Meclis'ten geçirirsen, meyvesi bu olur.”



Kendisine gelen sorulara cevap veren Akdeniz, Facebook ile birlikte Instagram’ın da Türkiye'de temsilci atamayacağını hatırlatarak, “Bu arada bir kaç tweete cevap olarak belirttim. Bu duyurunun kaynağı Facebook'un kendisidir. Sivil toplum temislcilerine bugün itibarı ile Facebook bu kararını açıklıyor. Beni de aradılar. Dolayısıyla, bu "bir duyum" değil, bildirimdir” ifadelerini kullandı.

Süreç nasıl olacak?

İfade Özgürlüğü Derneği’nin infografikte toparladığı bilgilere göre sosyal medya yasasının müeyyideleri şu şekilde ilerleyecek:

1 Ekim 2020: Sosyal medya platformlarının temsilci belirlemesi için son gün.

Kasım 2020: 10 Milyon TL para cezası.

Aralık 2020: 30 Milyon TL para cezası.

Ocak 2021: Reklam yasağı cezası.

Nisan 2021: Bant genişliğinin yüzde 50 oranında azaltılması.

Mayıs 2021: Bant genişliğinin yüzde 90 oranında azaltılması.



Sosyal medya yasası

Tartışmalara ve tepkilere neden olan ancak kabul edilen sosyal medya düzenlemesine göre; Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı (Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp) en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Temsilci belirlemeyen ağ sağlayıcılara kademeli olarak para cezası verilecek. 6 aylık raporu Türkçe hazırlayarak BTK’ya bildirecek. İlk rapor için Ocak 2021 olan tarih Haziran 2021’e uzatıldı.

Para ve bant genişliği daraltma cezası

Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında para ve reklam yasağı verilecek. 10 bin liradan 100 bin liraya kadar verilebilen idari para cezası, 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar artırılacak. Cezanın aşamalarına göre bant genişliği daraltma cezası verilecek, yüzde 90’a kadar daraltma uygulanabilecek.

Sosyal medya platformlarına yeni tanım ve şirketlerin temsilci bulundurma zorunluluğu: Yabancı ve yerli sosyal medya platformları “sosyal ağ sağlayıcı” olarak tanımlanacak.

Kullanıcıların IP adreslerinin yanı sıra “port bilgisi” de temin edilebilecek.

Her sosyal ağ sağlayıcısının Türkiye'de bir temsilcisi bulunacak. Temsilci gerçek bir kişi olursa, bu temsilci Türk vatandaşı olmak zorunda olacak.



Kullanıcılar, mahkemeye gitmeye gerek kalmadan direkt olarak temsilciliklere kişilik hakkı ihlali ile ilgili başvuru yapabilecek:

Sosyal ağ sağlayıcısı şirket, yapılan başvurulara 48 saat içerisinde dönüş yapmak zorunda olacak.

48 saat içerisinde dönüş yapmayan şirketlere 5 milyon TL para cezası uygulanacak.

Cezai yaptırım yerine getirilmezse 10 milyon TL para cezası.

Hukuka aykırı olarak mahkeme tarafından bildirilen içerik kaldırılmaz ise ortaya çıkacak olan maddi hasarı, sosyal medya sağlayıcı şirketler üstlenecek.