Google Play Store'da 886 TL'lik 27 uygulama ücretsiz oldu

Her hafta kullanıcılarına ücretsiz uygulamalar sunan Google, bu uygulamaların listesini açıkladı.

Google Play Store'da bu hafta 14'ü oyun toplam 27 uygulama ücretsiz oldu. 886 TL değerindeki uygulamalar kısa bir süreliğine ücretsiz olarak kullanıcılara sunuluyor.

İşte Google Play Store'da ücretsiz olan uygulamalar:

OYUNLAR

Superhero Fruit Premium

Matematik oyunları – Çarpım tablosu (PRO)

Bulbs – A game of lights

Infinite Launch

Traffic Jam Car Puzzle Legend Match 3 Puzzle Game

Kart Oyunu – Find5x 4P

Trojan War Premium: Legend of Sparta

Christmas Games PRO – 5 in 1

Cooking Quest VIP : Food Wagon Adventure

Word Chess PRO

Rectangles PRO

Color Defense – Ultimate TD Tower Base Defence

Grow Heroes VIP

Find Those Words! PRO

UYGULAMALAR

Smart Loan Calculator Pro

Manual Camera : DSLR – Camera Professional

Miracast For Android to TV

XP VPN (Xtra Power)

Brightness Manager – brightness per app manager

Equalizer FX Pro

SkanApp hands-free PDF book scanner

Mobile Doc Scanner (MDScan) + OCR

Edge Side Bar – Swipe Apps – App Shortcuts

Clean Equalizer & Bass Booster Pro

Metatag Analyzer

Shot on Watermark on Photo – Like Shot On one plus

Bookmark Manager – Website favorites manager