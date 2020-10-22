Google'a tarihin en büyük tekelleşme davası

ABD Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük tekelleşme davasını dün Google'a karşı açtı. Trump hükümetinin arama sonuçlarında Cumhuriyetçilerin ilgilenebileceği sonuçları çıkarmadığı gerekçesiyle Google'ı suçlamasının ardından davanın açılması dikkat çekti.

Google'ın hakkında daha önce Avrupa'da da olduğu gibi soruşturma açılabilecek pek çok konu varken Adalet Bakanlığı'nın sadece arama sonuçlarına odaklandı.

Sozcu.com.tr'nin incelediği 64 sayfalık dava dosyasında yer alan bilgilere göre Google'ın Apple ile yaptığı işbirliği Adalet Bakanlığı tarafından uzun süredir takip ediliyormuş.

Dosyada yer alan bilgilere göre Google, iPhone'ların internet tarayıcısı Safari'nin varsayılan arama motoru olmak için Apple'a yılda yaklaşık 11 milyar dolar ödüyor. (Google’ın bağlı olduğu Alphabet'in kârının üçte biri) Bunun karşılığında ise Google'ın arama hacminin yüzde 50'sinin iPhone aramalarından oluştuğu ifade ediliyor. Wall Street Journal'da yer alan bilgilere göre Google söz konusu istatistik hakkında yorum yapmadı.