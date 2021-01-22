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  3. 22 Ocak 2021 15:57

Google'ın internet balonu projesi tarihe karışacak

Google'ın internet erişimi olmayan bölgelere internet taşımak için geliştirdiği ''Loon'' projesi tarih oluyor. İlerleyen günlerde internet balonlarının indirileceği belirtildi.

Google'ın internet balonu projesi tarihe karışacak
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İlk olarak Google’ın bir projesi olarak hayata geçen Project Loon, daha sonra Alphabet’in X inovasyon laboratuvarına dahil olmuştu. Stratosferdeki rüzgarları kullanıp birbirlerinin yerini dolduran balonlardan oluşan proje, sadece ihtiyaç olan bölgelere yönlendirilebiliyordu.

Belirlenen alanlara 10 ile 30 adet balon gönderebilen şirket, sistemi özellikle acil durumlar için geliştirdi. Örneğin Maria kasırgasıyla sarsılan Porto Riko‘ya giden balonlar, bölgedeki iletişimin bir bölümü toparlamıştı.

Bu kapsamda AT&T ile ortaklık kuran Google, bölge halkına limitli de olsa gökyüzüden kablosuz internet bağlantısı sundu. Bu bağlantının mesaj, temel internet ve e-posta için yeterli olduğu söylenirken, bu erişim birçok kişi için hayati önem arz etti.

BALONLARIN İNDİRİLME VAKTİ GELDİ 

Ancak The Verge'te yer alan habere göre Loon projesi sürdürülmeyecek. Google, bu projeyi tamamen iptal etmeye karar verirken, gelecek aylarda gökyüzünde bulunan balonların indirileceği kaydedildi.

Projenin rafa kalkmadığı, tamamen iptal edildiği belirtiliyor.

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