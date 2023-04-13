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HBO Max yeni ismiyle geri dönüyor! Tarih belli oldu

HBO Max yeni ismiyle geri dönüyor! Tarih belli oldu
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Dünyaca ünlü dizi yapımcılarından biri olan ve geçtiğimiz aylarda dijital faaliyetlerini durduran HBO Max, yeni ismi ile geri dönüyor.

Dijital faaliyetlerini geçen aylarda durduran Warner Bros., yeni platformun çıkış tarihini duyurdu. Yeni ismi "Max" olacak olan platform, 23 Mayıs tarihinde çıkış yapacak. 

EN DÜŞÜK ABONELİK PAKETİ 9,99 DOLAR
Çıkış tarihinin yanı sıra platformun ücreti ve yeni dizileri de açıklandı. Platformun en düşük abonelik paketi 9,99 dolardan satışa çıkacak. Ancak bu versiyonda dizi indirmeye izin verilmiyor ve reklamlar bulunuyor.

Reklamsız ve 30 adede kadar indirme hizmeti sunan versiyonu ise 15,99 dolardan satışa çıkacak. Bu iki versiyonda da, 1080p çözünürlük hizmeti ve iki adet eş zamanlı izleme imkânı bulunuyor.

100 indirme sağlayan ve dört eş zamanlı izleme hizmeti sunan Max Ultimate versiyonu ise, aylık 20.99 dolardan satışa çıkacak. Ayrıca Max Ultimate versiyonunda 4K çözünürlük hizmeti de sunulacak. 

Platformun çıkışı ile birlikte Harry Potter, Penguin, Robert Downey Jr.'ın oynadığı The Sympathizer ve Kate Winslet'in yer aldığı The Regime dizisi de platformda yer alacak.

FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTU!
HBO Max'in sahibi Warner Bros. geçtiğimiz aylarda Discovery ile birleşmişti. Bu birleşimin ardından HBO Max ve Discovery+'ın da birleşme kararı alınmıştı. Bu karar neticesinde HBO Max'in faaliyetleri durdurulmuştu. 

Etiketler hbo max dizi yapımcısı
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