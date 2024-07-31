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İnternet abone sayısı açıklandı

İnternet abone sayısı açıklandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geniş bant internet abone sayısının 94.2 milyona ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 2024 yılı 1'inci çeyreğine ilişkin 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu değerlendirdi. 2024 yılı birinci çeyreğinde BTK tarafından yetkilendirilen 455 şirket ve 834 yetki belgesi bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, işletmecilerin net satış gelirlerinin yaklaşık 76,5 milyar lira olduğunu bildirerek, "Ülkemizde halihazırda toplam 8 adet de yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunuyor. Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları Mart 2024 sonu itibarıyla 7,6 milyon elektronik imza ve 994 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,56 milyon elektronik sertifika oluşturdu" dedi.

2024 yılı başı itibarıyla mobil hat sayısının yaklaşık 93 milyona, mobil abone yaygınlığının da yaklaşık yüzde 108,8'e çıktığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Mobil abonesi olan 85,6 milyon vatandaşımız, 2016 yılında hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih etti. 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92'sini oluşturduğunu görüyoruz. Makineler arası iletişim abone sayısı ise neredeyse 10 milyona ulaştı" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, 2024 başı itibarıyla taşınan toplam mobil numara sayısının 179,7 milyonu geçtiğini kaydederek, yılın 1'inci çeyreğinde ise önceki 3 aylık döneme göre yüzde 21 oranında azalma ile 2 milyon 358 bin 139 numara taşıma işlemi gerçekleştirildiğini açıkladı. Uraloğlu, "Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009 tarihinden 31 Mart 2024 tarihine kadar toplam 2 milyon 652 bin 155 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.

'FİBER İNTERNET ABONE SAYISI 7 MİLYON'

Bakan Uraloğlu, internet abone sayıları hakkında da değerlendirmelerde bulunup, 74,4 milyonu mobil internet olmak üzere, toplam geniş bant internet abone sayısının, ülke nüfusunu yüzde 10 aşarak 94,2 milyona ulaştığının altını çizdi. Bakan Uraloğlu, "2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 civarında artışla 568 bin kilometre fiber altyapıya, fiber internet abone sayısında ise 7 milyona ulaştık" dedi.

DHA

Etiketler internet abone sayısı abdulkadir uraloğlu
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