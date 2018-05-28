Blog Yazarak Nasıl Para Kazanılır?

Fakat profesyonel bir blogcu veya serbest çalışan olarak başarı elde etmek en az bir yıl sürüyor.

Blog içeriğini yazmak ve yayınlamak kolay kısımlardır; blogunuzu tanıtmak, trafiğini artırmak ve bunu gelire dönüştürmek ise son derece zordur.

Günümüzde insanlar anında tatmin olmak istiyorlar, ancak sonuçlar ertelendiğinde kafaları karışıyor, hayal kırıklığına uğruyor ve sonuçta internetten para kazanma fikrinden mahrum kalıyorlar.

Bu nedenle, para kazanmak için blog açmak istiyorsanız, beklentilerinizi ayarlamak için süreci araştırmanız gerekir.

Blog yazarak para kazanmak için izlemeniz gereken 8 adım:

1. İçerik Stratejisi Oluşturmak

Bir içerik stratejisi, blogunuzu büyütme konusundaki planınız olacaktır. Bu yüzden, aşağıdakileri tanımlayabilmeniz gerekir:

Hedefler - Neden blog yazıyorsunuz? Blog'unuzla ne elde etmek istiyorsunuz? Hedeflerinizi 3 aylık periyotlara bölün, böylece o zaman içinde yaptığınız ilerlemeye bağlı olarak yenileyebilirsiniz.

Hedef kitle - Hedef kitleniz kim olacak? Demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim, ilgi alanları, ihtiyaçlar / istekler, zorluklar, satın alma gücü vb.) Nedir?

Rakipler - Hangi diğer bloglar sizinle aynı konuları ele alıyor?

Avantajlar - Rakiplerinizden daha iyi ne yapabileceğinizi düşünüyorsunuz? Katma değeriniz nedir?

Dezavantajlar - Zayıf yönlerinizi nasıl güçlendirebilirsiniz?

Sosyal medya - Sosyal medya hesaplarınızın amacı nedir (takipçilerinizle bağlantı kurun, blogunuza daha fazla trafik çekin, satışları, marka bilinirliği arttırın vb.)?

2. Blog Açmak

Bir blog açmadan önce düşünmeniz gereken birçok faktör vardır. WordPress'in en popüler ve kullanımı kolay ücretsiz blog yazılımı olduğunu bilmenizi isterim. Tüm teknoloji uzmanları amatör blogcular için WordPress'i önermektedir.

Blog ismi (domain) seçimi yaparken, kısa ve akılda kalıcı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.

Benzer şekilde, kullanıcı dostu, yüksek kaliteli, ancak ucuz bir hosting şirketi seçmekte son derece önemlidir. Amatör blogcular için hosting şirketlerinin pek çoğu, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için süreci kolaylaştıran “tek tıklamalı” WordPress kurulumları sunuyor.

3. Mükemmel Tasarım Bulmak

Sitenizin temelini oluşturmak için öncelikle ücretsiz bir tema seçmeniz mümkün, ancak sonunda ücretli bir temaya veya özel bir tasarıma yatırım yapmanız gerekir.

Çoğu yeni blog yazarı web tasarım konusunda teknik olarak zayıftır, ancak WordPress ile birlikte gelen, varsayılan temayı kullanmaktan kaçınmanızı öneririm; bunun yerine premium bir tema satın alın. Otorite veya uzman olmaya çalışıyorsanız, tasarımın, düzenin ve tarzın önemini küçümsemeyin.

4. Editoryal Takvim Oluşturmak

Bir editoryal takvim oluşturmak, içeriği önceden araştırmak, yazmak ve programlamak için yeterli zaman sağlayacaktır. Tek başına bir blog yazarı olarak resmi bir editoryal takvime ihtiyaç duymayacak olsanız da, kendinizi sorumlu tutmak için düzenli bir program oluşturmak isteyebilirsiniz.

Örneğin, pazartesiden perşembeye her hafta yayınlamayı planlayın ve içerikleri hazırlamak için hafta sonunu kullanın.

5. Doğru Para Kazanma Stratejisini Seçmek

Reklam ağları, amatör blogcular için standart para kazanma stratejisi haline gelmiştir. Google AdSense, en popüler ve en yüksek tıklama başına ödeme oranına sahip reklam ağıdır. Ayrıca, aynı performansı vermiyor olasalar bile onlarca alternatifi bulunmaktadır.

Bu içeriğe dayalı reklam programları, blogunuza yerleştirebileceğiniz farklı boyutlarda reklam birimleri içerir. Kodları kopyalayıp yapıştırarak, bu birimler sayfanızın içeriğine ve ziyaretçinizin tarayıcı geçmişine dayanarak reklam gösterir.

Aynı zamanda blogdan para kazanmanın düzinelerce başka yolu da vardır, çünkü reklam ağları her zaman en uygun para kazanma stratejisi değildir. Diğer seçenekler arasında, belirli ürünlere / hizmetlere satış ortaklığı yapmak, sponsorlu içerikler yayınlamak, bir online kurs oluşturmak veya reklam alanı satmak gibi seçenekler sayılabilir.

6. Harika Yazılar Yazmayı Öğrenmek

Kazanılmış herhangi bir yetenek gibi, yazı da zamana yatırım yaparsanız iyi olabileceğiniz bir şeydir. Hiçbir blog sahibi doğuştan yazma yeteneğine sahip değildir, fakat sürekli yazmak zorunda oldukları için zamanla bu yetenek gelişir

Gerçek yazının yanı sıra, blog yayınlarınızın görünümünü ve etkisini optimize etmeniz gerekecek. Sadece bir metin gövdesine sahip olmak yerine, resimler, videolar, podcast'ler, listeler vb. Dahil olmak üzere farklı içerik türleri eklemenizi öneririz .

7. Doğru Kanalları Kullanmak Geri Bağlantı Kurmak

Bir yazı yazıp yayınladıktan sonra bunu hedef kitlenize tanıtmanız gerekir. Bugüne kadar aldığım en iyi tavsiye, sitesini birkaç milyon dolara satan profesyonel bir blogcudan geldi. Başarısının anahtarının yüzde 25'i yazma ve düzenleme, yüzde 75'i ağ oluşturma, destekleme ve bağlantı kurma harcamaları olduğunu söyledi.

Backlinkler, önemli bir arama motoru optimizasyonu (SEO) uygulaması olan etkili bir içerik pazarlama stratejisinin ürünüdür . Aslında, blog yazılarınıza işaret eden diğer sitelerden geri bağlantılar oluşturabilmek, arama motorlarındaki sıralamanızı arttırmanıza ve böylece blogunuza organik, ücretsiz trafik sağlamanıza yardımcı olur.

8. Diğer Blogcular ve Topluluklarla Bağlantı Kurun

Online pazarlama artık sadece bağlantılardan ziyade gerçek insan bağlantılarını destekliyor. Diğer blog yazarları ve sektör uzmanlarıyla ilişkiler kurmak, erişiminizi ve etki alanınızı genişletebilir, daha fazla okuyucunun blogunuzu bulmasına ve sadık okuyucu olmalarına izin verebilir.

Twitter, LinkedIn, blogların yorumlar bölümü ve doğrudan e-posta iletileriyle diğer blog yazarları ile bağlantı kurmaya çalışın. Biriyle ilk kez (veya üçüncü kez) iletişime geçtiğinizde hemen bir iyilik istemeyin. Çalışmalarına gerçek bir ilgi gösterin ve düşüncelerinizi ve fikirlerinizi paylaşın.

Onlara yardımcı olmayı veya sahip olduğunuz bir sorunu çözmeyi teklif edin. Her zaman elde etmeden önce vermeye çalışın. Buradaki fikir, gelecekte işbirliği yapabileceğiniz benzer fikirlere sahip insanlarla ve blog yazarlarıyla derin bağlantılar kurmaktır.

Sonuç

Yukarıda belirtilen sekiz adımı planlayıp yürüterek blog açmak, internetten para kazanmak için güçlü bir temel oluşturmanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, başarı bir gecede gelmeyecektir, tutku, kararlılık ve tutarlılık, yeni blogunuzu para kazanma makinesine dönüştürmenize yardımcı olabilir.