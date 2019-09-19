Facebook itiraf etti: ''Sesinizi dinleyip, kaydediyoruz!''

Facebook geçtiğimiz aylarda sistemlerin doğruluğunu kontrol etmek için seslerin dinlendiğini kabul etmiş ve tepki çekmişti. Tepkiler üzerine şirket Messenger aracılığıyla gönderilen sesli mesajlarda kullanılan denemeyi “duraklattığını” söylemişti ancak ses dinleme ve kaydetme konusunda bir detay daha ortaya çıktı.

Facebook yetkilisi kaydedilen sesleri başka insanların dinlediğini şu sözlerle itiraf etmiş oldu; Facebook yöneticisi Andrew Bosworth “Geçen ay ses etkileşimlerinin insan incelemesini duraklattık. İnsanlara daha fazla şeffaflık ve kontrol sağlayan bir plan üzerinde çalıştık” dedi.

Büyük tepki toplayan ve geri adım atan sosyal medya devi, halen Portal aygıtlarında insanların seslerini kaydetmeye devam ediyor, ancak kullanıcılara bu seçeneği devre dışı bırakma imkânı sunuyor. Ses dinleme ve kaydetme konusu “Facebook Portal” cihazlarını kullananları etkiliyor.