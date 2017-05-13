Siber saldırılarda Rus izi

'Shadow Brokers' hacker grubunun dünya genelinde düzenlediği saldırılarda Rus izi olduğu iddia edildi.



İngiliz medyası, 'Shadow Brokers' hacker grubunun dünya genelinde düzenlediği siber saldırının ABD'nin Suriye'ye hava saldırısından hemen sonra başladığını belirterek 'Rus izine' işaret etti.

Sibel saldırı Türkiye'yi de vurdu

Telegraph'ın haberine göre, ABD'nin Suriye saldırısının ertesi günü Shadow Brokers hacker grubu, ABD Başkanı Donald Trump'a 'uyarı' yayınlayarak saldırıyı kınadı.

Bir hafta sonra, 14 Nisan'da, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından bulunan bir sistem açığından yararlanan zararlı yazılım yayıldı. Son saldırılarda bu yazılımın kullanıldığı kaydedildi.

Haberde, 'bazı uzmanların' bu olay zincirinin tesadüf olmadığı ve hacker grubunun faaliyetini Rusya'yla ilişkilendirdiği ifade edildi.

Kaspersky siber güvenlik şirketi, dünya genelinde 74 ülkeye yönelik yaklaşık 45 bin saldırının tespit edildiği bildirmişti.