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  4. 03 Temmuz 2019 17:52

Whatsapp, Instagram ve Facebook çöktü !

Mesajlaşma uygulamasıWhatsapp ile Instagram ve Facebook'ta dünya genelinde sorun yaşanıyor. Konuyla ilgili birçok kullanıcı sosyal medyada şikayette bulunuyor.

Whatsapp, Instagram ve Facebook çöktü !
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Avrupa'da sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarına erişimde sorun yaşandığı bildirildi.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a (TSİ) 17.00 sularından itibaren özellikle Batı Avrupa'dan erişimde sorun yaşanmaya başladı.

Siteye Instagram için 10 bin 761, Facebook için 6 bin 341 ve WhatsApp için bin 630 kesinti raporu ulaştı.

Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı.

sosyal medya
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