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  3. 10 Mayıs 2018 14:48

iPhone'da yeni tehlike ! Sakın siyah noktaya dokunmayın

Whatsapp'taki Android telefonları kilitleyen mesaj sorunundan sonra benzer bir hata iPhone'larda ortaya çıktı.

iPhone'da yeni tehlike ! Sakın siyah noktaya dokunmayın
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iPhone'larda görülen bir hata, kullanıcıların canını fazlasıyla sıkacak cinsten. Siyah büyük noktaya SMS ekranında dokunan kullanıcıların iPhone'ları çöküyor, kullanılamaz hale geliyor. En azından bir süre için! Siyah emoji hatası olarak da dillendirilen bu sorun Whatsapp'ın da çökmesine neden oluyor. Bu siyah emojiye dokunduğunuzda telefon kimi zaman çökerken, kimi zaman da hayli yavaş çalışmaya başlıyor. 

İŞTE ÇÖZÜMÜ

Bu tip bir şey başınıza geldiğinde kurtuluş yolu da yok değil. Öncelikle Mesaj uygulamasını kapamaya zorlayın; ardından 3D Touch'ı kullanarak Mesaj ikonuna tıklayıp yeni mesaj açmaya çalışın. Sorun böylece giderilmiş oluyor. 

Apple sorunu düzeltecek herhangi bir güncelleme yayınlamadığından; başınıza gelmesi halinde mutlaka bu çözüm yolunu kullanın.

Whatsapp'ta dolaşan bu mesaja dikkat ! Telefonları çökertiyorWhatsapp'ta dolaşan bu mesaja dikkat ! Telefonları çökertiyor

 

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