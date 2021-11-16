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Metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olacaklar!

Metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olacaklar!

Karayipler'in Ada ülkesi Barbados, Metaverse'te büyükelçiliği olan ilk ülke olmak için adım attı.

Barbados Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı, elçiliğin kurulması için 3 boyutlu sanal gerçeklik platformu Decentraland ile sözleşme imzaladı.

Metaverse'te kurulacak büyükelçilik binasının çeşitli projelere, arazinin belirlenmesine ve satın alınmasına, sanal elçilik ve konsoloslukların mimarisinin oluşturulmasına ve e-vize gibi hizmetler sağlanmasına hizmet edeceği belirtildi.

Öte yandan ülke, dijital alandaki projelerini bununla sınırlamayacak. Bakanlığa göre, Somnium Space ve SuperWorld dahil olmak üzere diğer bir dizi sanal gerçeklik platformuyla benzer anlaşma yapıldı.

Barbados hükümeti, bu hamleye ağustos ayında onay vermişti. Hükümet ise, adımın önemli bir diplomatik fırsat olduğunu açıklamıştı.

Barbados, ayrıca kripto para birimlerine en sıcak bakan ülkeler arasında yer alıyor.

Etiketler Metaverse karayipler karayibler superworld sanal gerçeklik sanal büyükelçilik
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