''Cep''ten adım adım takip ediliyorsunuz! İşte kanıtı

New York Times'ta yer alan bilgilere göre akıllı telefon kullanıcılarının konumları noktasal olarak takip ediliyor ve bazı şirketler, bu konum verilerine erişebiliyorlar.

Akıllı telefonlar uzunca bir süredir hayatımızın içerisindeler ve her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyorlar. Günümüzde akıllı telefona sahip olmayan neredeyse kimsenin kalmadığını söyleyebiliriz. Akıllı telefonlar, hayatımızı da ciddi anlamda kolaylaştırıyorlar ancak zaman zaman, akıllı telefonlarımız üzerinden kişisel verilerimize erişimler olabiliyor ki bu durum, fazlasıyla tehlikeli olaylara neden olabiliyor.

Dünyanın en bilindik gazetelerinden olan New York Times'ta yer alan bilgilere göre kullanıcılar, akıllı telefonları üzerinden adeta takip ediliyorlar. Haberde yer alan bilgilere göre kullanıcıların konumları, devasa büyüklükteki veritabanlarında depolanıyor ve bazı şirketler, bu devasa veritabanlarının bir bölümüne erişebiliyor.

New York Times tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre kullanıcılara ait konum verileri, anlık olarak kaydediliyor. Kaydedilen veriler, ilgili şirketlerin eline geçtiği zaman da o kullanıcıyla ilgili en önemli bilgiler, kullanıcının izni olmadan ele geçirilmiş oluyor. Sonuç olarak hiç kimse verilerinin izinsiz paylaşılmasını istemiyor ancak görünen o ki konum verilerimizi gizlediğini söyleyen şirketler, bizleri zaten bir süredir kandırıyorlar.

Gazete tarafından erişilen bilgilere göre 2016 ve 2017 yılları arasında ABD'deki 12 milyon kullanıcının, tam konumları kaydedilmiş durumda. Durum o kadar vahim seviyelere ulaşmış durumda ki bu kullanıcılara ait 50 milyar noktasal konumdan bahsediliyor. New York Times'ın bu korkunç iddiaları, kişi başına düşen konum verileri düşünüldüğünde, akıllı telefonların kullanıcılar için büyük bir tehlike arz ettiğini gözler önüne seriyor.

WebTekno’nun New York Times'tan aktardığına göre söz konusu şirketlerden sadece bir tanesi; üst düzey devlet memurları, gazeteciler, bilim insanları, ünlüleri ve hatta rakip şirketlerde çalışan mühendislerin bile konum verilerini inceleyebilmiş durumda. Bu durum, bir şirketten on şirkete çıktığı zaman çok daha korkutucu boyutlara ulaşıyor. Görünen o ki akıllı telefonlarımız yanımızda olduğu sürece, nerede olduğumuz birileri tarafından takip edilebilecek.

New York Times gazetesi, söz konusu şirketlerin hangileri olduğuna dair bir açıklama yapmadı. Üstelik yetkililer, bu haberin neden yayınlandığına da değinmediler. Bu da akıllara bazı soru işaretleri getiriyor çünkü yakın gelecekte bu olaylar gün yüzüne çıkabilir ve belki de dünyanın en büyük şirketlerine adli makamlar aracılığıyla soruşturmalar açılabilir.

İşte birkaç örnek:

Pentagon

Beyaz Saray ve çevresi

Kışlık Beyaz Saray, Mar-a-Lago