Facebook'tan bir yenilik daha

Facebook yeni bir yeniliğe daha imza atmaya hazırlanıyor.

iOS 13 ile kullanıcılara sunulan ve Facebook kullanıcılarının iOS cihazlarında görmek istediği Koyu Mod özelliği pek yakında kullanıma sunulacak.

Twitter’da paylaşılan bir tweet ile iOS kullanıcılarının Facebook uygulamasında Koyu Mod’a geçiş yapılmaya başlandığını gösteriyor. iOS kullanıcıları, özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulmasının ardından Ayarlar bölümünden açıp kapatabilecek. Facebook’a ait olan Instagram uygulamasında cihazın varsayılan temasına göre değişiyordu. Facebook’ta bu özelliğin ayarlar üzerinden seçilebilmesi daha kullanışlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Facebook’un bu özelliği yavaş yavaş dağıtılırken herkes için ne zaman kullanılabilir olacağı da merak konusu oldu. Genellikle köklü değişiklikler veya göreceli olarak sevilebilecek özellikler ilk etapta herkes için kullanıma sunulmaz. Yani özelliği muhtemelen 2020 yılı sonuna kadar kullanabilir hale gelecek. Facebook, bu özelliği yenilenen internet sitesinde kullanıma sunmuştu. Daha sonra Android cihazlara gelmesinin ardından son olarak iOS kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.