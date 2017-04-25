iOS 10.3.2 beta 4 sürümü yayında

Son olarak kararlı sürüm şeklinde yayınlanan iOS 10.3 büyük güncellemesinden sonra mini güncellemeler getirmeye devam eden Apple şimdi ise iOS 10.3.2 beta 4 sürümünü yayınladı. İşte yeni sürüm detayları.

iOS 10.3 işletim sistemi şimdiye kadar ki en başarılı iOS sürümlerinden biri olarak gösterilen bir işletim sistemi. Apple’ın yeni ürünleri için destek verdiği bir yandan da eski uygulamaların önünü kapadığı güncelleme olarak öne çıkan iOS 10.3 güncellemesi özellikle iPhone akıllı telefonları için en başarılı güncellemelerden birisi oldu.

Telefonlara birçok yeni özellik eklemesinin yanı sıra bir yandan da iPhone kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konulardan biri olan pil sorunlarını çözdüğü belirtilen işletim sistemi güncellemelerinin bu kadar olumlu özellikleri olmasına karşın Apple bu işletim sistemi sürümünü de güncellemek zorunda olduklarını belirtmiş ve hatta çok kısa bir süre sonra güncellemelere yenilerini eklemişti. Sürekli, olarak devam eden güncellemelere son olarak iOS 10.3.2 beta 4 sürümünü ekleyen marka şimdi ise bu seri ile kullanıcılara yeni eklentiler getirdi.

iOS 10.3.2 beta 4 Güncellemesi İle Neler Değişti?



İOS 10.3.1 güncellemesinden sonra marka yeni beta sürümlerinde pek fazla yenilik sunmadı. Yeni beta sürümünde de Apple’ın bu kararını koruduğunu görüyoruz. Öncelikle iOS 10.3.2 beta 4 sürümüyle beraber sistemsel güvenlik güncelleştirmeleri yapıldığını belirtelim. Sadece beta sürüm güvenlik güncelleştirmeleri değil bunun yanında Sirikit içinde yenilik sayılmasa da düzenlemeler yapıldığı görüldü.

Bu noktada Sirikit komut algılama sistemlerini ve komut cevaplarını daha da iyileştirdiği açıklanan Apple’ın performans kısmında ise çok fazla bir fark sunmadığı görülüyor. Sadece daha stabil bir işletim sisteminin ilk adımlarının atılmış olduğunu görüyoruz. Kaldı ki güncelleme yayınlanır yayınlanmaz yeniliklerin neler olduğundan çok iOS 10.3.2 final sürümünün ne zaman geleceği konuşulmaya başlandı. Final sürümünün ne zaman geleceği ise belirsizliğini hala koruyor.

iOS 10.3.2 beta 4 Nasıl Yüklenir?



Yeni beta sürümünden sonra kullanıcıların iOS 10.3.2 beta 4 güncellemesini nasıl yapacaklarını da belirtelim. Bu güncelleme sürümünü yüklemek için şu an geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Eğer geliştirici hesabına sahipseniz bu durumda doğrudan güncelleme ekranından iOS 10.3.2 beta 4 yükseltmesini yapmanız yeterli.

Fakat şimdilik sadece iOS 10.3.2 beta 4 geliştirici sürümü yayınlandığı için geliştirici hesabınız yoksa yükleme yapmak için public beta güncellemesini beklemeniz gerekecek. Apple’ın bu güncellemeyi ise hafta içerisinde sunacağı açıklandı. Tabi ki public versiyonu da iOS 10.3.2 beta 4 geliştirici sürümüyle aynı özelliklere sahip olacak.