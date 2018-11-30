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  4. 30 Kasım 2018 12:45

Whatsapp'a 2 yeni güncelleme geliyor

iOS sürümünün ardından WhatsApp'in Android sürümüne de 'ardışık sesli mesajlar' ve 'grup görüşmesi kısayolları' özellikleri geliyor.

Whatsapp'a 2 yeni güncelleme geliyor
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1 milyarı aşkın aktif kullanıcı sayısı ile dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in Android sürümününkullanıcıları için iki yeni kullanışlı özellik geliyor.

Bunlardan ilki "ardışık sesli mesajlar". Adından da anlaşılabileceği üzere ardışık sesli mesajlar özelliği, kullanıcıların üst üste atılan ses kayıtlarını tek seferde oynatabilmelerine olanak sağlıyor. Üst üste atılan ses kayıtlı sanki birleşik bir kayıtmış gibi oynuyor ve bu sayede kullanıcılar her ses kaydını dinlemek için tekrar tekrar oynatma tuşuna basmak zorunda kalmıyor.

iOS kullanıcıları tarafından hali hazırda kullanılabilir durumda olan özelliğin Android kullanıcıları için de beta süreci başlamış durumda. Şu an için kısıtlı sayıda Android kullanıcısı tarafından erişilebilen bu özellik, çok büyük olasılıkla gelecek günlerde tüm kullanıcılarla buluşmuş olacak.

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Özelliklerden bir diğeri ise "grup görüşmesi kısayolları". Grup görüşme kısayolları sayesinde kullanıcılar, grup sohbetlerinin sağ üst köşesine eklenen "grup görüşmesi" ikonuna tıklayararak, açılan pencerede grup görüşmesi yapmak istedikleri grup üyelerini belirleyebiliyorlar ve daha sonrasında da grup görüşmesi başlatabiliyorlar.

Grup görüşmesi kısayolları özelliği de tıpkı ardışık sesli mesajlar gibi beta sürecinde ve tüm kullanıcılar ile buluşması vakit alabilir.

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