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Muhteşem görüntüler: Jüpiter'in uyduları Europa ve Io’nun büyüleyici geçişi

Muhteşem görüntüler: Jüpiter'in uyduları Europa ve Io’nun büyüleyici geçişi

NASA'nın Cassini uzay aracı Jüpiter'in uyduları Europa ve Io’nun muhteşem görüntülerini kaydetti.

Cassini uzay aracı tarafından kaydedilen görüntüler adeta büyüledi. NASA mühendisi Kevin M. Gill Jüpiter'in  uyduları Europa ve Io’nun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Gill, "İnsanlar Europa/Io/Titan giflerini beğendi, bu yüzden gittim ve kısa bir video çektim." ifadelerine yer verdi. 

 

Etiketler NASA görüntü uzay
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