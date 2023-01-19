NASA açıkladı: 2025 yılında Ay'a çıkıyoruz

NASA, eğer her şey planlandığı gibi giderse, insanların 2025 yılında Ay'a yeniden ayak basacağını belirtti.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

NASA, 2025 yılında düzenlenecek Artemis III görevi için planını açıkladı. Her şey yolunda giderse, 50 yılı aşkın bir süredir ilk kez insanların Ay'ın yüzeyine dönüşünü göreceğiz.

Ay'ın güney kutbuna inecekler

Planlanan Ay inişinin yeri, insanların daha önce hiç keşfetmediği bir yer olan Ay'ın güney kutbu olacak.

Artemis III görevinin detayları

Bu görev için dört astronot gönderilecek. Orion kapsülünde yer alacak astronotlar, devasa Uzay Fırlatma Sistemi'nin (SLS) üzerinde fırlatılacak.

Orion, astronotları Doğrusal Yakın Halo Yörüngesi'ne götürecek. Ay'ın etrafındaki bu özel gök yolu, Ay'ın Dünya ile sürekli temas halinde kalmasını sağlıyor ve gelecekte kurulacak Ay istasyonu da bu bölgeye inşa edilecek.

Ay'a iniş Starship ile olacak

Daha sonra Starship, Dünya'dan fırlatılacak ve astronotların yer aldığı Ay yörüngesine ulaşacak. Astronotlar, buradan Starship'e transfer olacak ve Ay'a inecek.

Ay yüzeyine inen astronotlar, numune toplamak ve jeolojik araştırma yapmak için burada iki gün kalacak.

Astronotlar, Ay'da kısa bir süre kaldıktan sonra tekrar Starship aracı ile Orion kapsülüne dönecek ve daha sonra Pasifik Okyanusu'na iniş yapacak.