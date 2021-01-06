NASA, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini gözler önüne serdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Dünya'nın farklı noktalarında çekilen 500'ten fazla uydu görüntüsünü "Değişim görüntüleri" başlığı altında topladı.

Geçmişte çekilen ve güncel uydu görüntüleri, iklim değişikliğinin varlığı ve etkileri için kanıt teşkil eder nitelikte.

Koleksiyondaki en çarpıcı görüntülerden biri de Kuzey Buz Denizi'nden. Kuzey Buz Denizi'nin 1984'te ve 2012'de çekilmiş iki görüntüsü, küresel ısınmanın 30 yıldan kısa sürede Dünya'yı nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.

Kuzey Buz Denizi'nin ilk uydu görüntüleri 1979'da çekildi. O gün bu gündür görülen en düşük buzul seviyesi ise 2012'de kaydedildi.

NASA'lı bilim insanlarına göre Kuzey Kutbu'nu da kapsayan Kuzey Buz Denizi, 1970'lerden beri 10 yılda bir %12 oranında buzul kaybediyor.

Buzul kaybının bu oranlarda seyretmesi durumunda, 21. YY bitmeden Kuzey Buz Denizi'ndeki buzulların tamamen erimesi kaçınılmaz.