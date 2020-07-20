Netflix Türkiye'den çekiliyor mu ? Resmi açıklama geldi

Son günlerde özellikle dizilerdeki eşcinsel karakterler nedeniyle hedef tahtasına oturtulan Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddia edildi. Sosyal medyanın gündemine oturan iddiaya Netflix cephesinden açıklama geldi.

Netflix sözcüsü, “Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Netflix iddiaları için açıklama

SAHTE TWEET SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Sosyal medyada Netflix Türkiye tarafından atılmış gibi gösterilen tweet büyük ses getirmişti. Paylaşımda ''Sevgili dostlar, maalesef ki bu bir veda tweetidir. Yaşanılan bazı problemlerden Netflix yönetimi TR altyapısını kapatma kararı aldı. 1 Ağustos 2020’den itibaren yollarımızı ayırmak durumundayız. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu yalan paylaşım, Twitter'da TT listesine girmişti.