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PlayStation severlere üzücü haber: Oyun fiyatlarına zam geldi

PlayStation severlere üzücü haber: Oyun fiyatlarına zam geldi
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Sony'nin PlayStation'da oynanan oyunlarının sayısı arttı. Birçok popüler oyunun fiyatlarında önemli oranda artış yaşansa da artış 11 Ağustos itibarıyla oyunculara da yansıdı.

PlayStation Store, Türkiye’deki fiyatlarına zam yaptı. Bu kapsamda 1500’den fazla oyunun bulunduğu 2 binden fazla üründe fiyatların arttığı tahmin ediliyor. Zam dalgasından ek paketler, oyun içi para birimleri ve diğer içerikler de etkilendi.

Yeni fiyatlandırmaya göre Hogwarts Legacy (PS5), 2 bin 249 TL’den 3 bin 149 TL’ye yükselirken, Red Dead Redemption 1249 TL’den 1749 TL’ye çıktı. Oyuncular tarafından büyük ilgi gören yapımlardan A Plague Tale: Requiem ise 1999 TL’den 2 bin 799 TL’ye yükseldi.

PlayStation severlere üzücü haber: Oyun fiyatlarına zam geldi - Resim : 1

Etiketler oyun zam oyun fiyatları
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