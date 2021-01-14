Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+ tanıtıldı! İşte Türkiye fiyatı

Samsung Galaxy S21 için aylardır süren bir bekleyiş vardı. Sızıntılar aracılığıyla Samsung'un yeni amiral gemisi ilk olarak Galaxy S30 olarak listelense de birçok sızıntı kaynağı S21 adında birleşti. Günlerce süren iddiaların ve dedikoduların ardından Samsung Galaxy S21 ailesini tanıttı. Bu haberimizde ise ailenin en küçük modeli Galaxy S21 ve ortanca modeli Galaxy S21+'ı ele alacağız.

SAMSUNG GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21 6,2 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Dynamic AMOLED bir ekrana sahip. Yeni paneller, içeriğe bağlı olarak 48Hz ila 120Hz arasında değişen uyarlanabilir bir yenileme hızı teknolojisi sunuyor. Ekranın arkasında geçen yılın amiral gemisi Galaxy S20'ye göre yüzde 70 daha büyük bir ultrasonik parmak izi okuyucusu saklanıyor. Ekrandaki çentikte ise 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera var. Telefon gücünü ise pazara göre değişen Snapdragon 888 işlemcisinden / Exynos 2100 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Galaxy S21'in pili ise 4.000 mAh gücünde. Galaxy S21'in gri, beyaz, pembe ve mor renk seçenekleri var.

Galaxy S21'in arka kameraları 64 MP telefoto kamera + 12 MP geniş açılı kamera kamera + 12 MP ultra geniş açılı kameradan oluşuyor. OIS desteği bulunan telefonun 'Yönetmenin Bakışı' altında bir modu da mevcut. Son olarak her iki telefonun da 8K çözünürlükte 30 fps video çekebildiğini belirtelim.

SAMSUNG GALAXY S21+ ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21+, Galaxy S21'e oldukça benziyor. Telefon 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde Dynamic AMOLED bir ekran ile geliyor. Yine uyarlanabilir bir yenileme hızı teknolojisine sahip olan Galaxy S21+'nin kameraları ise Galaxy S21 ile aynı. Telefonun farklı kılan donanımları ise 256 GB dahili depolama alanı ve hızlı şarj desteği ile gelen 4.800 mAh değerindeki pili. Galaxy S21 Ultra, siyah, gümüş ve mor renklere sahip.

SAMSUNG GALAXY S21 VE GALAXY S21+ FİYATI

8 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip Galaxy S21'in fiyatı 9.999 TL, 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip Galaxy S21+'ın fiyatı 13.499 TL olarak Samsung Türkiye tarafından açıklandı. Bu noktada belirtelim; Samsung Galaxy S21 ailesinin kutusundan şarj cihazı ve kulaklık çıkmıyor.