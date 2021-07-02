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Sosyal medyada dikkat çeken yasak! Tüm paylaşımlar kaldırılıyor

Sosyal medyada dikkat çeken yasak! Tüm paylaşımlar kaldırılıyor

Görsel paylaşım platformu Pinterest bugün yaptığı açıklamayla bir süredir sosyal medyanın gündeminde olan "kilo verme" reklamlarını kaldıran ilk platform oldu.

Pinterest tarafından resmi blog sayfasından yayınlanan makalede, Pinterest’in artık kilo verme ve kilo verdirmeye yönelik reklamları, metinleri ve görsellerinin kaldırılacağı belirtildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Kilo verme ya da kilo vermeye yardımcı ürünlerle birlikte vücut kitle endeksi ya da benzeri sistem ve yöntemleri kullanan görsel ve reklamlara yer verilmeyecek” denildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bu duruşumuz bizi, kilo verme reklamlarını yasaklayan ilk büyük sosyal paylaşım platformu yaptı. Öte yandan sağlıklı yaşam tarzı, alışkanlıklar ve fitness hizmetleri ve ürünlerine halen izin verilecektir” ifadesi kullanıldı.

Pinterest’in üst düzey yetkililerinden Sarah Bromma, bir süre önce yaptığı açıklamada, “Pinterest, kullanıcılarının duygusal ve zihinsel sağlıklarını korumak için çalışıyor ve beden olumlamayı destekleyerek, kötü beslenme alışkanlıklarına karşı duruşunu koruyor” demişti.

Küresel olarak kullanıcılarının yüzde 60’ından fazlasının kadın olduğu Pinterest, 2015 yılından beri yeme bozukluklarıyla ilgili içerikleri platformdan kaldırıyor.

Etiketler pinterest zayıflama apylaşım yasak reklam
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