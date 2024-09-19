Sosyal medyada skandal: Instagram'dan Atatürk fotoğrafına ''tehlikeli kişi'' sansürü

Sosyal medyanın en popüler uygulamalarından biri olan Instagram'da, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı "tehlikeli kişi" olarak değerlendirilerek kaldırıldı.

META'nın sahibi olduğu sosyal medya platformu Instagram, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını kaldırdı. Atatürk'ün fotoğrafı için "tehlikeli kişi" ve "topluluk kurallarına aykırı" uyarısı yapan Instagram'ın bu kararı sosyal medyada büyük tepki çekerken, Instagram'ın bu yasak kararının arkasında organize bir "bot saldırısı" olabileceği iddiası da yer aldı.