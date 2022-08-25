Sosyal medyayı ''kör eden'' soru: Resimdeki 2 elmayı bulabilir misiniz ?

Sosyal medyadaki "bulmaca" paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Şimdi herkes sosyal medyada paylaşılan resmin içindeki 2 elmayı arıyor.

Macar sanatçı Gergely Dudas tarafından ortaya çıkarılan bu bulmaca, sosyal medyada gündem oldu. Dudolf olarak bilinen sanatçının kısa sürede paylaşım rekorları kıran bulmacasında domateslerin içerisine gizlenmiş üç elmayı bulmaları isteniyor. Dudolf’un resmi sitesinde paylaşılan ve beyin yakan resim, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Birçok kullanıcı, ne kadar dikkatli bakarsa baksın elmaları bulmakta zorlandığını dile getirdi. Bazı kullanıcılar ‘Resme bakmaktan midem bulandı’ tepkisi bile verdi. Peki elmalar nerede?