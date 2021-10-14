  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Squid Game'in video oyunu mu geliyor?

Squid Game'in video oyunu mu geliyor?

Squid Game'in video oyunu mu geliyor?

Son günlerin en çok konuşulan dizisi olan Squid Game hakkında açıklama yapan Netflix, Squid Game'i bir video oyununa dönüştürmek istediğini duyurdu.

Çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix’in yeni dizilerinden Squid Game, son günlerde tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde Netflix, Squid Game ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Squid Game, artık bir oyun olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

 Yakında oyun dünyasında aktif rol oynayacak olan Netflix, bu oyunlarından birisinin de Squid Game olacağını belirten bir açıklamada bulundu.

HENÜZ DETAY PAYLAŞILMADI

WebTekno’da yer alan habere göre, ComicBook tarafından paylaşılan bilgide Netflix, oyun dünyasına atılımlarında yeni ilgi odaklarının Squid Game dizisini bir video oyununa çevirmek olduğunu doğruladı. Squid Game’in oyununun nasıl olabileceği hakkındaysa henüz hiçbir detay paylaşılmadı. Netflix, video oyun özelliğini geçtiğimiz haftalarda test etmeye başlamıştı.

Etiketler Squid Game bilgisayar oyunu netflix oyun
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın en uzun boylu kadını Rümeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
Vergi Kanunu Teklifi'nde değişiklik: O madde çıkartıldı
Hababam Sınıfı'nın asi ve tatlı kızı Sevda'nın son hali herkesi şaşırttı
Ağılda dehşet! Her şey kameralar önünde oldu
Demi Rose turuncu bikinisiyle büyüledi
Zeynep Bastık'ın Edis ile samimi dansına eşinden ilk açıklama: Kocaman bir aileyiz
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan, Nagehan Alçı'ya çok sert sözler
Erdoğan'dan Merkez Bankası'nda geceyarısı operasyonu: 3 isim gitti, dolar uçtu!
Kışlıklar hazır mı ? Yağışlar geri dönüyor! Bu sefer fena vuracak
15 bin lira indirim ve sıfır faiz... İşte otomobil ve ticari araçlarda ekim kampanyaları!