Tarihte bir ilk! İşte en detaylı kara delik fotoğrafı

Şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı kara delik fotoğrafı yayımlandı.

İlk kara delik fotoğrafını çeken EHT, Messier 87 Galaksisi (M87) merkezindeki kara deliğin fotoğrafını ilk kez ortaya çıkardığında tüm dünyayı hayrete düşürmüştü. Event Horizon Teleskop ekibi birkaç yıl aradan sonra, şimdiye kadar çekilmiş en detaylı kara delik fotoğrafını kaydetti.

EHT İşbirliği, 2017 yılında sekiz yer tabanlı teleskoptan oluşan gezegen ölçeğindeki bir dizi tarafından toplanan verileri kullanarak bir kara deliğin ilk fotoğrafını paylaştı. Ertesi yıl, dokuzuncu bir teleskop olan Grönland Teleskobu’da eklendi ve M87 kara deliğini benzeri görülmemiş ayrıntılarla gösteren hayati yeni veriler ortaya çıktı.

Kuzey Kutup Dairesi'nin çok yukarısındaki bu yeni yapı sayesinde EHT dizisinin görüntüleme gücü önemli ölçüde arttı ve 2018'de Büyük Milimetre Teleskobu da ilk kez 50 metrelik yüzeyinin tamamını kullanarak görüntü kalitesini daha da artırdı. Teleskop ekibi ayrıca 2017'de sadece iki olan 230 GHz civarındaki dört frekans bandında 2018'de kara delik için gözlem yapmıştı.

GELİŞEN DONANIMLA BERABER SONUÇLAR ARTACAK

EHT her yıl yeni teleskoplar, daha iyi donanımlar ya da ilave gözlem frekansları eklenerek bir şekilde geliştirildi. İşbirliği içinde, tüm bu verileri analiz etmek için çok çalışıyoruz ve gelecekte size daha fazla sonuç göstermekten heyecan duyuyoruz" diye açıkladı.

Event Horizon Teleskop ekibi 2021 ve 2022 yıllarında da başarılı gözlemler gerçekleştirdi ve bu yılın ilk yarısında bir dizi gözlem daha yapması planlanıyor, dolayısıyla M87*'nin yeni görüntüleri şimdiye kadarki en keskin görüntüler olsa da, bu unvanı çok uzun süre koruyamayabilirler.

Bilim insanları ayrıca ilerleyen süreçte bir kara deliğin birden fazla görüntüsünü yakalamayı ve hatta bunları, nesnenin kaotik doğasını sergilemeye yardımcı olacak bir kara deliğin ilk videosunu oluşturmak için kullanmayı umuyor.