Telegram ''yeni bir çağ'' diyerek yeni özelliğini duyurdu

Telegram CEO'su Pavel Durov, mesajlaşma uygulamasının Temmuz başından itibaren hikayeler özelliğini eklediğini duyurdu.

Telegram hikayeler özelliği ile beraber artık kullanıcılar Instagram'da olduğu gibi Telegram üzerinden fotoğraf ve videolu hikayeler paylaşabilecek. Ayrıca BeReal platformundan da gördüğümüz ön ve arka kameraların aynı anda kullanılarak çekilen resimlerde hikaye paylaşım özelliğinde yer alacak.

NTV'de yer alan habere göre Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, "Hikayelerinizi profil sayfasına kaydetme özelliği, Telegram profillerini daha bilgilendirici ve renkli hale getirecek" ifadelerini kullandı.

Diğer kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi alınabileceğini bleirten Durov, "Yalnızca en yakın kişilerinizden daha fazla içerik keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda gruplarda veya kanal yorumlarında bağlantı kurduğunuz kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi alabileceksiniz" dedi.

"YENİ BİR ÇAĞIN HABERCİSİ"

Hikayeler özelliğinin test aşamasının sonunda olduğu ve Temmuz ayının başında kullanıma sunulacağı belirtildi. Ayrıca Durov, özelliğin Telegram'da yeni bir çağın habercisi olacağına ve platformun şu an olduğundan daha sosyal olmasına olanak sağlayacağına inanıyor.