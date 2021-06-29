TikTok, üçüncü kez yasaklandı

Pakistan'da Sindh Yüksek Mahkemesi (SHC),sosyal medya uygulaması TikTok'un ülkede yasaklanmasına karar verdi.

SHC, TikTok'a uygulanan yasağın kaldırılmasından yaklaşık üç ay sonra TikTok'un Pakistan genelinde 3'üncü kez yasaklanmasına karar verdi. Ahlaksız ve müstehcen içerikler nedeniyle mağdur bir vatandaşın TikTok'a karşı açtığı dava sonucu alınan kararda, TikTok'un çeşitli mahkemeler ve Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA) nezdinde müstehcen içerik yayınlayan hesapları engellemek için verdiği "sürekli taahhüt ve güvencelere" uymadığı belirtildi.

Davacı vatandaşın mahkemeye verdiği dilekçede, "ahlaksız ve İslam'ın öğretilerine aykırı" olduğu için TikTok'un daha önce yasakladığını belirttiği ifade edildi. Uyuşturucu ve silah kullanan kişilerin platforma video yüklediğine değinilen dilekçede, eğitim kurumlarında TikTok'un öğrencilere kötü örnek olduğu aktarıldı.

Davacının avukatı ise, müvekkilinin mahkemeden önce PTA'ya başvurduğunu ancak PTA'nın bu konuda hiçbir şey yapmadığını aktardı.

Duruşma 8 Temmuz'da tekrar gerçekleştirilecek.