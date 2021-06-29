  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. TikTok, üçüncü kez yasaklandı

TikTok, üçüncü kez yasaklandı

TikTok, üçüncü kez yasaklandı

Pakistan'da Sindh Yüksek Mahkemesi (SHC),sosyal medya uygulaması TikTok'un ülkede yasaklanmasına karar verdi.

SHC, TikTok'a uygulanan yasağın kaldırılmasından yaklaşık üç ay sonra TikTok'un Pakistan genelinde 3'üncü kez yasaklanmasına karar verdi. Ahlaksız ve müstehcen içerikler nedeniyle mağdur bir vatandaşın TikTok'a karşı açtığı dava sonucu alınan kararda, TikTok'un çeşitli mahkemeler ve Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA) nezdinde müstehcen içerik yayınlayan hesapları engellemek için verdiği "sürekli taahhüt ve güvencelere" uymadığı belirtildi.

Davacı vatandaşın mahkemeye verdiği dilekçede, "ahlaksız ve İslam'ın öğretilerine aykırı" olduğu için TikTok'un daha önce yasakladığını belirttiği ifade edildi. Uyuşturucu ve silah kullanan kişilerin platforma video yüklediğine değinilen dilekçede, eğitim kurumlarında TikTok'un öğrencilere kötü örnek olduğu aktarıldı.

Davacının avukatı ise, müvekkilinin mahkemeden önce PTA'ya başvurduğunu ancak PTA'nın bu konuda hiçbir şey yapmadığını aktardı.

Duruşma 8 Temmuz'da tekrar gerçekleştirilecek.

 

Etiketler tiktok pakistan yasak tiktok yasaklandı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vali ilk sinyali verdi: Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
Faik Öztrak: Memleketi Katar'ın üstüne yaptılar; ülkemiz oldu Kataristan…
Sınıra on binlerce asker yollayıp Çin'e meydan okudular!
Zaten bir siz eksiktiniz! Karadeniz'i işgal ettiler...
Farklı korona aşılarının karıştırılmasının daha etkili olduğu ortaya çıktı
Elazığ 4,3'lük depremle sarsıldı!
Sedat Peker'in paylaşımlarında dikkat çeken MİT detayı
MasterChef Türkiye'de korku dolu anlar...
Şeyma Subaşı ayrılığı doğruladı: Sevgilisini neden bıraktı?
'Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?' diyen Öykü Çelik kendini savundu