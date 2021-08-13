  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. TikTok'tan ders çalışın teşviki: Bildirimler kapatılacak

TikTok'tan ders çalışın teşviki: Bildirimler kapatılacak

TikTok'tan ders çalışın teşviki: Bildirimler kapatılacak

TikTok, gençleri ders çalışmaya ve dinlemeye teşvik etmek için uygulamada değişikliklere gidiyor. Uygulamada belirli saatlerde bildirim kapatılacak.

TikTok, gençlerin iyiliği için uygulamada bir dizi değişikliğe gideceğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, değişiklikler çerçevesinde 12-15 yaşlarındaki kullanıcılar saat 21.00'den, 16-17 yaşlarındakiler de 22.00'den sonra anlık bildirim almayacak.

Bu değişiklerle, genç kullanıcıların ders çalışmaya ve dinlenmeye odaklanması, uyumasına yardımcı olunması amaçlanıyor.

TikTok'un açıklamasında, "Özellikle genç kullanıcılarımızın erken dönemde olumlu dijital alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmayı ümit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dijital analitik şirketi App Annie, Çin'in video paylaşım uygulaması TikTok'un, 2020'de Facebook Messenger'ın önüne geçerek en çok indirilen uygulama unvanını kazandığını açıklamıştı.

Etiketler TikTok bildirim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Plajda ''mavi'' canavar paniği: Tatilciler çığlık çığlığa denizden çıktı
İstanbul'da bu ilçeler alarm veriyor: Risk haritası kıpkırmızı
Bir dönem AK Parti'ye en yakın isimdi... Erdoğan hakkında olay iddia!
Son ''Bu pazar seçim olsa'' anketi: AK Parti ve MHP farkla kaybediyor
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirme ameliyatını anlattı
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İsmail Saymaz'dan Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
Sinop'ta sel kurbanlarının kimlikleri belli oldu
Ağır ceza hakimi, beraat kararı verdiği sanıkla içki masasında
İkinci el otomobil fiyatları düşecek mi? Galericiler açıkladı