Sosyal medya platformu Tumblr'a Türkiye'de erişim engeli getirildi.

İlk kurulduğu 2007’den itibaren cinsel içerikli paylaşımlara izin veren Tumblr'ın eski sahibi Verizon firmasının 2018'de aldığı kararla platformda cinsel içerikli paylaşımlar yasaklanmıştı.

Son olarak platform, eski yönetimin 2018 yılında getirdiği cinsel içerikli paylaşım yasağını gözden geçireceğini ve yetişkinlere yönelik içeriklere artık daha fazla izin vereceğini bildirmişti.

2018’de ilan edilen kuralların değişeceğini belirten bir şirket yöneticisi, “çıplaklık, yetişkinlere uygun konu veya cinsel temaları" konu alan içeriklere yeniden izin verileceğini aktarmıştı.

TÜRKİYE'DE ERİŞİM ENGELLENDİ

Erişim engeli, Kuşadası Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Kasım tarih ve 2022/3144 sayılı kararıyla getirildi.