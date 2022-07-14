Türkiye'de Twitter'a erişim sorunu

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Kısa bir süre sonra sorun düzeldi.

Popüler sosyal medya platformu Twitter'a, saat 15.00 sıralarından itibaren erişim sorunu yaşandı. Birçok kullanıcı, ana sayfaya ve profillerine giriş yapamadığını, uygulamanın kendilerini dışarı attığını belirtti.

Öğleden sonra başlayan bir takım problemler nedeniyle hem mobil hem de tarayıcı tarafındaki kullanıcıların büyük bir kısmı uygulamaya erişemediklerini, bir diğer kısmıysa yapılan paylaşımların yenilenmediğini ve gelen yorumların gözükmediğini dile getirdi.

SORUN SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL

Downdetector verilerine bakıldığında, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin buraya da yansıdığı görüldü. Ayrıca sorun yalnızca Türkiye'de değil, diğer bölgelerde de meydana geldi.

Twitter’da yaşanan söz konusu sorun yalnızca Twitter’ın internet sitesi değil, mobil uygulamasında da geçerliydi. Mobil uygulamadan Twitter’a girmeye çalışan kullanıcılar, “Tweetler şu anda alınamıyor, lütfen daha sonra tekrar deneyin” veya "Bir sorun oluştu, yeniden yüklemeyi dene" hatasıyla karşılaştı.