Twitter'da depremler bitmiyor! İkinci işten çıkarma dalgası...

Elon Musk'ın satın almasından sonra ani gelişmelerin eksik olmadığı Twitter'da bu kez sözleşmeli çalışanlarla yollar ayrıldı.

Twitter’daki 5.500 yükleniciden 4.400′ünün işten çıkarıldığı bildirildi. Çalışanlar meslektaşlarının işten çıkarılacağına dair hiçbir bildirim almadıklarını söyledi.

CNBC'de yer alan habere göre, işten çıkarılanlar doğrudan Twitter çalışanı olmayıp taşeron olarak iş ve hizmet üreten personelin yüzde 80'ine karşılık geliyor.

Haberde Twitter’ın sözleşmeli çalışanlarından bazılarının, diğer yerlerin yanı sıra Hindistan’da denizaşırı ülkelerde yaşadığı aktarıldı. Twitter adına konuşma yetkileri olmadığı için isimlerini vermek istemeyen tam zamanlı çalışanlar, iş birliği yaptıkları kişilerle bağlantıları kesilmeden önce kendilerine bir tebligat yapılmadığını söyledi.

Bu çalışanlara göre Twitter, tüm iç iletişim ekibini görevden aldı.

Bu son işten çıkarma dalgası, Elon Musk’ın 28 Ekim’de şirketi satın almasının ardından çalışanlarının yaklaşık yarısını işten çıkaran sosyal medya platformundaki son küçülme dalgasını işaret edecek.

Musk ve Twitter, bir yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey , sosyal medya şirketinin işten çıkarmaları gerçekleştirmesinden bir gün sonra şirketi ”çok hızlı” büyüttüğü için geçen hafta özür dilemişti.



Musk, 4 Kasım’daki bir tweet’te işten çıkarmalara değindi ve “Twitter’ın yürürlükteki azaltımıyla ilgili olarak, şirket günde 4 milyon doların üzerinde kayıp yaşarken ne yazık ki başka seçenek yok. Ayrılan herkese 3 aylık kıdem tazminatı teklif edildi, bu yasal olarak gerekli olanın yüzde 50 fazlası.” söyleriyle kendisini savundu.