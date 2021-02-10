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  3. 10 Şubat 2021 11:29

Twitter'da ücretli dönem başlıyor!

Mikro blog platformu Twitter ekstra özellikler için ücret talep etmeyi planlıyor. Ücretli üyelik modeli üzerinde çalışmalara başlayan Twitter konu hakkında ilk açıklamasını yaptı

Twitter'da ücretli dönem başlıyor!
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ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter, popüleritesine rağmen reklam gelirlerinde istediği seviyede artışın yaşanmaması sonrası alternatif yollar aramaya başladı.

Bloomberg’in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, mikro blog platformu ekstra özellikler için ücretli aboneliğe geçmeyi planlıyor.

Aynı habere göre, Twitter’ın planları arasında şirketin bünyesinde bulunan TweetDeck için ekstra ücret almak da bulunuyor.

TWİTTER’DAN AÇIKLAMA 

Bloomberg’in haberi sonrası Twitter’dan konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Bloomberg’e gönderdiği açıklamada Twitter’ın gelir ürünleri sorumlusu Bruce Falck gelirlerin artırılması için pek çok projenin masada olduğu bilgisinin altı çizildi.

Söz konusu açıklamada ücretli modelin bu opsiyonlardan biri olduğu, ancak şu an için farklı opsiyonların erken keşif aşamasında olduğunu dile getirdi.

Falck bu yıl içinde Twitter’ın masadaki opsiyonlardan birisini hayata geçirmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

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