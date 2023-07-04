Twitter'dan kullanıcılarına bir yasak daha

Twitter, TweetDeck'in yalnızca doğrulanmış kullanıcılar tarafından kullanılabileceğini açıkladı.

ABD’li dolar milyarderi Elon Musk’un satın almasının ardından kullanıcıların tepkisini çeken birçok yeni uygulama getirilen Twitter’da bu kez de 'Tweetdeck' sorunu yaşanıyor.

Birden fazla Twitter hesabını yönetmek ve o hesaba ait yapılabilecek tüm işlemleri ve etkileşim sayfalarını tek bir ekran üzerinde görmeye yarayan Tweetdeck uygulaması ücretli oluyor.

Şirket tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Twitter kullanıcılarının çevrimiçi gösterge paneli TweetDeck'i kullanabilmeleri için yakında 'doğrulanmaları' yani ücret ödemeleri gerekecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni politikanın 30 gün içinde yürürlüğe gireceği ve bu durumun Twitter'a gelir artışı getirebileceğini belirtildi.

Son birkaç gün içinde çok sayıda kullanıcının TweetDeck'in bazı bölümlerine erişememesinin ardından Twitter, Pazartesi günü web uygulamasının yeni bir sürümünü kullanıcılara sunmaya başladı. Şirket ayrıca 30 gün içinde kullanıcıların TweetDeck'e erişmek için doğrulanmış olmaları gerekeceğini de ekledi.

Bu, yalnızca Twitter Blue abonelerinin, doğrulanmış kuruluşların ve Twitter tarafından doğrulama hediyesi verilen bazı kişilerin TweetDeck'i kullanabileceği anlamına geliyor.

Twitter, eski TweetDeck'teki tüm kayıtlı aramaların ve iş akışlarının yeni sürüme taşınacağını söyledi. Yeni sürüme geçiş yapan kullanıcıların sütunlarını da içe aktarma seçeneğine sahip olacağı belirtildi.

Twitter, kullanıcılara isterlerse Twitter Blue'yu satın almadan önce yeni TweetDeck'i test etmeleri için 30 günlük bir deneme süresi de veriyor.